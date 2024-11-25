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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

05:18 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

فريق النادي الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره استاد أبيدجان الإيفواري، غدا الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، الإيفواري، في السادسة مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر، لتحقيق الفوز، والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة، لتسهيل المشوار، واستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، هو حامل لقب البطولة، الموسم الماضي.

دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي استاد أبيدجان الأهلي واستاد أبيدجان
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