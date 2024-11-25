موعد المؤتمر الصحفي لـ جوميز قبل مواجهة بلاك بولز

كتب- محمد خيري:

يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الواحدة والنصف ظهر غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، قبل مباراة الأبيض أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لفريق بلاك بولز في الواحدة ظهر الغد، للحديث عن المباراة المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبلاك بولز، في الثانية والنصف عصر غداً الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمر أبو العز المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي فريق بلاك بولز، وطاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة المباراة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين، وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء.

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