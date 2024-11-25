لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

- -
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

- -
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"رغبة المنافس تتضاعف عند مواجهة البطل".. الشناوي يتحدث عن صعوبة مواجه أبيدجان

03:01 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي ومحمد رمضان
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي مصابا
  • عرض 14 صورة
    محمود الشناوي حارس الزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث محمد الشناوي، قائد الفريق الأول للنادي الأهلي، عن صعوبة مواجهة فريق استاد أبيدجان، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة، والحصول على الثلاث نقاط في أول مباراة".

وأوضح: "لدينا طموح ونسعى للفوز باللقب للمرة الـ13، والجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية عدة مرات في السنوات الأخيرة مما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة".

وأضاف: "نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة في الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذلك نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا".

وأتم تصريحاته: "هناك 80% تقريبا من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات ولديهم رغبة في حصد المزيد".

اقرأ أيضا:

"قرابة فريق كامل".. مستشفى الزمالك تصدم جوميز قبل بداية المشوار الأفريقي

"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص

الشناوي محمد الشناوي الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟