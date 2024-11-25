"رغبة المنافس تتضاعف عند مواجهة البطل".. الشناوي يتحدث عن صعوبة مواجه أبيدجان

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كتب- محمد خيري:

تحدث محمد الشناوي، قائد الفريق الأول للنادي الأهلي، عن صعوبة مواجهة فريق استاد أبيدجان، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة، والحصول على الثلاث نقاط في أول مباراة".

وأوضح: "لدينا طموح ونسعى للفوز باللقب للمرة الـ13، والجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية عدة مرات في السنوات الأخيرة مما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة".

وأضاف: "نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة في الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذلك نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا".

وأتم تصريحاته: "هناك 80% تقريبا من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات ولديهم رغبة في حصد المزيد".

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