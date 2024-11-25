كولر: الجميع يريد أن يكون مكان الأهلي.. وحزين على وسام أبو علي

كتب- مصراوي:

تحدث السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، عن مواجهة الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد جدًا أننا نخوض دور المجموعات ونحن حامل لقب آخر نسخة من البطولة، سنواجه خصم قوي ولديه لاعبين مميزين".

أضاف: "جاهزون بمساعدة جماهيرنا، وفي كرة القدم دائمًا اللاعبون معرضون للإصابة أو الإيقاف، وعلينا تجهيز البدلاء، وأقول للاعبين يجب أن تهتموا بالتدريبات وإخراج كل ما لديكم حتى تحصلوا على فرصة".

وأوضح: "نخوض مباريات كثيرة جدًا في الموسم، ومن الصعب الاعتماد على عدد معين من اللاعبين، لذلك أتحدث معهم دائمًا على منحهم الفرصة وألا يفقدوا الأمل في ذلك الأمر".

وأكمل: "نتحدث مع بعضنا دائمًا، عقب تتويجنا بكل بطولة، لأننا نتفهم أن كل الفرق الأفريقية تريد الفوز على الأهلي، واللاعبون يعلمون ذلك جيدًا لكنهم يمتلكون عقلية مؤهلة للمنافسة على كل البطولات، والنسخة الحالية ستكون صعبة للغاية، كل الفرق ترغب في التتويج باللقب من الأهلي، لأننا حصلنا على آخر نسختين من البطولة، ووصلنا إلى كأس العالم للأندية".

أضاف: "الجميع يريد أن يكون في مكانة الأهلي، وللأسف وسام أبو علي لن يتواجد معنا في المباراة، وأتمنى عودته سريعًا، لأنه يساعدنا على الفوز بالمباريات دائمًا"

وأردف: "من الصعب المقارنة بين وسام وأى لاعب آخر، وكل لاعب لديه جودته، ونتمنى أن غيابه لا يؤثر علينا في مباراة الغد، ونتواجد في نادٍ عريق، يبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب، وهذا يضعنا تحت ضغط كبير دائمًا".

وتابع: "عندما نحقق لقبًا الجماهير تطالبنا ببطولة جديدة، التتويج بالألقاب متعة كبيرة والخسارة خيبة أمل، لكن هدفنا دائمًا هو إسعاد الجماهير، ولا يمكننا إسعاد الجماهير طول الوقت، لكن نحاول دائمًا لإسعادهم".

وأوضح: "شاهدت بعض المباريات للمنافس، عدم مشاركتهم في دوري أبطال أفريقيا لفترة طويلة لن يؤثر على أدائهم، بل ربما يكون هذا حافزًا لهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا، لكن هدفنا هو الوصول لكأس العالم للأندية".

واكمل: "أرى أن قارة أفريقيا، لديها إمكانيات كبيرة جدًا لكن هناك بعض الأشياء يجب العمل عليها، خصوصا على مستوى الانضباط والالتزام، ونرى لاعبين أفارقة يتألقون فى أوروبا، لكن لا أعلم لماذا لا يستطيعون مساعدة منتخباتهم بالشكل الكافي، وأنا لا أملك المعلومات الكافية لمعرفة السبب".

وأتم تصريحاته: "شاهدنا مباراة الاتحاد، وتحدثنا عن الإيجابيات والسلبيات في المباراة مع اللاعبين، وأتمنى أن نكون موفقين غدًا".

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