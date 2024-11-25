"تلاعب أو وسيلة محظورة".. منظمة مكافحة المنشطات تكشف مفاجأة في عينة رمضان صبحي

"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن إعلان زيدان لشركة المراهنات

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، آخر تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وقال حازم خميس عبر قناة "أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأضاف: "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات، وقررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف عنه وعدم إصدار عقوبة لحين إنتهاء القضية".

وأوضح: "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية، ولا أعلم حقيقة طلبه بالحصول على تعويض مالي من المنظمة".

وواصل: "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري، وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".

وأردف: "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي الأولى من نوعها في مصر".

واختتم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "إذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية سويا".

اقرأ أيضًا:

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن إعلان زيدان لشركة المراهنات

ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا