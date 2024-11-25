لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

- -
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

- -
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"تلاعب أو وسيلة محظورة".. منظمة مكافحة المنشطات تكشف مفاجأة في عينة رمضان صبحي

01:49 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (3)
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (2)
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (1)
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، آخر تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وقال حازم خميس عبر قناة "أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأضاف: "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات، وقررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف عنه وعدم إصدار عقوبة لحين إنتهاء القضية".

وأوضح: "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية، ولا أعلم حقيقة طلبه بالحصول على تعويض مالي من المنظمة".

وواصل: "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري، وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".

وأردف: "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي الأولى من نوعها في مصر".

واختتم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "إذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية سويا".

اقرأ أيضًا:

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن إعلان زيدان لشركة المراهنات

ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

رمضان صبحي أزمة رمضان صبحي منشطات رمضان صبحي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تصريحات رحيله.. 8 بطولات لمحمد صلاح مع ليفربول

إعلان

إعلان

استمرار عمليات الإنقاذ.. تفاصيل حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟