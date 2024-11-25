"تلاعب أو وسيلة محظورة".. منظمة مكافحة المنشطات تكشف مفاجأة في عينة رمضان صبحي
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كتب - محمد القرش:
كشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، آخر تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.
وقال حازم خميس عبر قناة "أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".
وأضاف: "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات، وقررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف عنه وعدم إصدار عقوبة لحين إنتهاء القضية".
وأوضح: "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية، ولا أعلم حقيقة طلبه بالحصول على تعويض مالي من المنظمة".
وواصل: "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري، وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".
وأردف: "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي الأولى من نوعها في مصر".
واختتم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "إذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية سويا".
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