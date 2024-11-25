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أحمد شوبير يوجه رسالة إلى جمهور الإسماعيلية

01:39 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

أحمد شوبير

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كتب ـ محمد الميموني:

طلب الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع على قناة الأهلي، من جماهير الإسماعيلية مساندة منتخب الشباب في مباراة تونس المقبلة.

وقال أحمد شوبير عبر قناة "الأهلي": "اتمنى من جمهور الإسماعيلية الذهاب إلى مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس لمساندتهم، وارجو فتح البوابات للجمهور مجانا".

وأضاف: "مطلوب المساندة الجماهيرية الكاملة لمنتخب الشباب في الماتش القادم، ده لقاء تأهيلي ومهم جداً وإن شاء الله استاد القناة في الإسماعيلية يتملي بالمشجعين".

واختتم شوبير: "أحمد الكأس مدرب منتخب الناشئين عظيم وانا بحبه جداً ومجتهد وعمل مباراة أمام ليبيا ممتازة وكسب بنتيجة 7ـ1".

ويلاقي منتخب مصر نظيره تونس غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا للشباب.

أحمد شوبير جمهور الإسماعيلية قناة الأهلي منتخب الشباب
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