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تدريبات منفرد للسعيد قبل مران الزمالك.. وجلسة بين جوميز وزيزو

01:15 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك

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كتب- محمد خيري:

حرص عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض تدريبات منفردة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبد الله السعيد تدريبات خاصة بالاطالات مستعينا ببعض الأدوات الرياضية، للحفاظ على المرونة الجسدية ورفع معدلات لياقته البدنية.

وفي المقابل، عقد البرتغالي جوميز جلسة خاصة مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق، ومنحه بعض التعليمات الفنية وحرص على الاطمئنان على حالته قبل المران.

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