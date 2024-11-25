أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن إعلان زيدان لشركة المراهنات

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"تلاعب أو وسيلة محظورة".. منظمة مكافحة المنشطات تكشف مفاجأة في عينة

كتب- محمد خيري:

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن أول تحرك من الوزارة بشأن الإعلان الذي قدمه محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، لإحدى شركات المراهنات.

وظهرت محمد زيدان خلال الأيام الماضية في حملة ترويجية لإحدى شركات المراهنات في مصر.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 1": "وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي موقع مراهنات أي ترخيص وهذا ممنوع تمامًا".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة فتحت تحقيقا بعد الإعلان الذي أجراه محمد زيدان لشركة المراهنات".

أكمل: "بحثنا وجود أي شركات أو شخصيات مصرية شريكة لهذا الموقع ليتم منعها تمامًا وسحب ترخيصها، وهناك إجراءات تتم حاليا مع وزارة الاتصالات لحجب هذا الموقع ومواقع أخرى مثلها".

وأتم تصريحاته: "منعنا وجود إعلانات خاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لشركات مراهنات في مباريات دولية على أراضي مصر".

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