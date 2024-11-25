"جهد إيهاب جلال".. مدرب الإسماعيلي يتحدث عن الصعوبات بعد أول فوز بالدوري

كتب- محمد خيري:

عبر حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بعد تحقيق الفوز على حساب فريق بتروجيت، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات إذاعية: "حققنا فوز كبير على فريق محترم في وسط كم الضغوطات الكبيرة على كل اللاعبين والمسؤولين في النادي".

وأضاف: "دائما أتحدث مع اللاعبين أننا سنحقق المطلوب رغم كل الصعوبات التي تواجهنا خلال الفترة الحالية، وكل اللاعبين تبذل جهد كبير لرفع اسم النادي الإسماعيلي، وهذا العمل نتيجة جهد إيهاب جلال رحمه الله".

وأتم تصريحاته: "هدفنا هو الظهور بشكل جيد في كل مباراة والتوفيق دائما سيكون بجانب المجتهد، واللاعبين لديهم مسؤولية كبيرة رغم صغر سن معظمهم".

اقرأ أيضا:

"قرابة فريق كامل".. مستشفى الزمالك تصدم جوميز قبل بداية المشوار الأفريقي

"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص