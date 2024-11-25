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"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص

11:09 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة من الاستديو التحليلي
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة مع أبنائه
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة مع بني ياس الإماراتي
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    أبو تريكة وجوزيه
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    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    مانويل جوزيه ومحمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة ووليد سليمان
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
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    احتفال أبو تريكة بهدفه في نهائي أمم أفريقيا 2008
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
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كتب- محمد خيري:

أعلن محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، وفاة أحد أقاربه، خلال الساعات الماضية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "أبو تريكة"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أول أمس السبت: "رحم الله خالي فتحي واسكنه فسيح جناته ورزق الله أولاده وبناته واهله الصبر البقاء لله".

وبعد منشور "أبو تريكة"، تحولت صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، بعدد تخطى 46 ألف مُعزي، حتى الآن.

وحرص العديد من الجماهير بمختلف انتمائتها، على تقديم واجب العزاء، في خال لاعب الأهلي السابق، متمنيين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن محمد أبو تريكة، خضع لجراحة خلال الفترة الماضية، وغاب على أثرها لفترة من تحليل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس".

أبو تريكة الأهلي أخبار الأهلي وفاة خاص أبو تريكة محمد أبو تريكة
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