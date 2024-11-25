"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص

أبناء المشاهير.. عمر تيجانا لم يُكمل مسيرة والده مع الزمالك.. وتوقفت

كتب- محمد خيري:

أعلن محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، وفاة أحد أقاربه، خلال الساعات الماضية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "أبو تريكة"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أول أمس السبت: "رحم الله خالي فتحي واسكنه فسيح جناته ورزق الله أولاده وبناته واهله الصبر البقاء لله".

وبعد منشور "أبو تريكة"، تحولت صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، بعدد تخطى 46 ألف مُعزي، حتى الآن.

وحرص العديد من الجماهير بمختلف انتمائتها، على تقديم واجب العزاء، في خال لاعب الأهلي السابق، متمنيين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن محمد أبو تريكة، خضع لجراحة خلال الفترة الماضية، وغاب على أثرها لفترة من تحليل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس".