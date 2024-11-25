ملف مصراوي.. تألق صلاح مع الريدز.. استعدادات الأهلي لابيدجان.. موقف تاو من الزمالك

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأحد، نستعرضها خلال السطور التالية:

"هرم مصر".. إبراهيم عيسى يعلق على تألق صلاح مع ليفربول

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على تألق محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طبيب الزمالك يُعلن طبيعة إصابة شيكابالا وناصر ماهر

أعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ثنائي فريقه محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر عقب إصابتهما في مباراة المصري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حسام حسن لا يراني".. سام مرسي يُعلق على عدم انضمامه للمنتخب

أبدى المحترف المصري بصفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي إحباطه من عدم استدعاء حسام حسن المدير الفني للمنتخب له. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عيط واخترع واحنا أيامنا ضحك".. تصريحات نارية لشوبير عن بطولات الأهلي المحلية والقارية

يرى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن تتويج الأهلي الدائم بمختلف البطولات المحلية والقارية، يأتي بسبب نظام النادي والتزام مسؤولية والتركيز في العمل لمصلحة الفريق فقط وأن هذا هو الفارق بين الأهلي والأندية الأخرى. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عودة ثلاثي.. موقف مصابي الأهلي لمواجهة استاد ابيدجان في دوري أبطال إفريقيا

يفتتح النادي الأهلي مواجهاته في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره استاد ابيدجان يوم الثلاثاء المقبل. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"شيخ الحروب".. الحساب الرسمي لفريق ليفربول يشيد بأداء محمد صلاح

أشاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، رفقة الفريق في مختلف البطولات. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الموت يفجع مهاجم الزمالك الأسبق

أعلن عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش الحالي والزمالك الأسبق؛ اليوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وفاة والد زوجته. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانضمام إلى الزمالك

كشف مصدر مقرب من بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تعاقد اقتراب اللاعب من الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رضا عبد العال لمصراوي: " محدش يقارن نفسه بمحمد صلاح نهائي"

تحدث لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي رضا عبد العال عن تألق محمد صلاح مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"برئاسة غالي".. الأهلي يحدد موعد سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا يوم 4 ديسمبر المقبل، استعداداً لمواجهة فريق أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي، في دوري أبطال أفريقيا.(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)