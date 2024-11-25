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عضو مجلس نواب يكشف مفاجأة بشأن منح منصة مراهنات ترخيص للعمل داخل مصر

01:35 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

أيمن محسب عضو مجلس النواب

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كتب - يوسف محمد:

أشار أيمن محسب عضو مجلس النواب المصري، أن أحد المنصات الخاصة بالمراهنات، حصلت على ترخيص من وزارة الرياضة لممارسة نشاطها في مصر.

وقال محسب، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك منصة مراهنات مرخصة في مصر وأعلنت رقم الترخيص الصادر لها من قبل وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: "متأكد من حديثي بنسبة تصل إلى 90%، خاصة في ظل الردود غير الواضحة بخصوص هذا الأمر من قبل وزارة الشباب والرياضة".

وتابع: "قمنا بإرسال طلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، من أجل معرفة البناء الذي تم على أساسه منح هذه الشركة التراخيص".

وأكمل: "ردود وزارة الرياضة، كانت أن هذه الشركة هى شركة للألعاب الرياضية ولكنهم استخدموا التراخيص الخاص بهم بشكل خاطئ".

واختتم محسب تصريحاته: "قمنا بتقديم طلب إحاطة إلى وزير الاتصالات من أجل حجب هذا الموقع في مصر، في أسرع وقت".

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