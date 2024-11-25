وزارة الرياضة تكشف حقيقة منح منصة مراهنات ترخيص للعمل في مصر

كتب - يوسف محمد:

نفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، منح أحد مواقع المراهنات بممارسة نشاطها داخل مصر.

وقال الشاذلي في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "غير صحيح إطلاقاً، منح وزارة الشباب والرياضة التراخيص لشركة مراهنات لممارسة هذا النشاط في مصر".

وأضاف: "كل ما يتم تداوله في هذا الأمر، شائعات ليس لها أي أساس من الصحة ووزارة الشباب والرياضة تحظر هذا الأمر في القوانين واللوائح الخاصة بإشهار الشركات".

وتابع: "في حال منح الترخيص لشركة تقدم أي من الخدمات الرياضية، تم إثبات بعد ذلك مساهمتها في شركة أخرى للمراهنات يتم إلغاء الإشهار الخاص بها، قانون العقوبات في المادة 332 يحظر تماماً منح تراخيص لمثل هذه الشركات".

واختتم الشاذلي تصريحاته: "وزارة الشباب والرياضة في شهر أكتوبر الماضي، تواصلت مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات ووزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الشركات الأجنبية، التي قامت بعمل إعلان في مصر وفقاً لتعاقدها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة في ذلك الوقت، طلبت بحظر أي إعلانات لهذه الشركة في مباريات أفريقية تقام داخل مصر".