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الموت يفجع مهاجم الزمالك الأسبق

12:08 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

اللاعب عمر السعيد

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش الحالي والزمالك الأسبق؛ اليوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وفاة والد زوجته.

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى الى رحمة الله والد زوجتى الحج سعيد داغر، ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبى ويثبتك عند السؤال ويصبرنا على فراقك ويجعل مأواك الجنة ونسألكم الدعاء".

وفي سياق منفصل؛ يستعد الفريق الكروي بنادي طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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عمر السعيد الزمالك طلائع الجيش فيسبوك عمر السعيد
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