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"مش هيتقيد".. لماذا يضغط جوميز على الزمالك بورقة "إيجاريا"؟

09:02 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
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    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة
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    جوميز
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    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص منتخب إنجلترا_4
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    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص ليفربول 2_2
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    أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة بقميص ليفربول 1_1
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    أوفي إيجاريا مع صلاح من تدريبات ليفربول
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    أوفي إيجاريا وصلاح من مباراة ليفربول (2)
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    أوفي إيجاريا وصلاح من مباراة ليفربول (1)
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    أوفي إيجاريا مع ماني من مران ليفربول (1)
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كتب - محمد خيري:

يضغط البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بصفقات جديد.

ويستهدف المدير الفني البرتغالي، ضم الإنجليزي، أوفي إيجاريا لصفوف الفريق، نظرا لما يتمتع به من إمكانيات، ستضيف للفريق في مركز الجناح الأيسر الذي يعاني منه.

أزمة أوفي إيجاريا

وتواصل نادي الزمالك، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، لمعرفة قانونية قيد إيجاريا في الفترة الحالية، خاصة وأنه لاعب حر، دون نادي في الفترة الحالية، بعدما استغنى الأبيض عن خدمات سامسون وهناك مكان فارغ للأجانب، ولكن تم الرفض لعدم قانونية استبدال لاعب أجنبي قبل وجود فترة قيد رسمية.

وهو ما جعل مسؤولي الزمالك يتراجعوا، عن فكرة ضم اللاعب في الفترة الحالية، والاستمرار لشهر يناير، لحين وضوح الرؤية، وربما يتم التعاقد مع لاعب آخر أكثر جاهزية خاصة وأن إيجاريا يغيب عن الملاعب منذ فترة كبيرة.

جوميز يضغط على الزمالك بورقة إيجاريا

وفي المقابل يضغط جوميز في الوقت الحالي، على مجلس إدارة الزمالك، بضم إيجاريا في الوقت الحالي، رغم عدم قيده، من أجل تجهيزه بالشكل اللائق قبل انتقالات يناير المقبلة لمشاركته مباشرة مع الفريق.

وينتظر جوميز تنفيذ طلباته لتدعيم الفريق، من أجل المنافسة على تحقيق الألقاب في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق يشارك في بطولات عديدة في مقدمتها الدوري المصري والكونفدرالية.

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