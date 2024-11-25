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أبناء المشاهير.. عمر تيجانا لم يُكمل مسيرة والده مع الزمالك.. وتوقفت رحلته 3 مواسم

06:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    لقاء تلفزيوني مع عمر تيجانا حين كان بالزمالك
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    لقاء تلفزيوني مع عمر تيجانا حين كان بالزمالك
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    عمر إسماعيل يوسف بقميص زد
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    عمر إسماعيل يوسف بقميص زد
  • عرض 13 صورة
    عمر إسماعيل يوسف بتدريبات زد
  • عرض 13 صورة
    عمر إسماعيل يوسف بقميص زد
  • عرض 13 صورة
    عمر إسماعيل يوسف بقميص زد
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    عمر إسماعيل يوسف ووالده وأحمد حسن وميدو وشيكابالا
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    عمر تيجانا خلال تواجده مع الزمالك
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    عمر تيجانا وأحمد شكري
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    عمر إسماعيل يوسف
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتمي عمر إسماعيل يوسف لأسرة كروية عريقة بالزمالك فوالده كان نجمًا خلال فترته كلاعب وعضوًا بمجلس إدارة القلعة البيضاء وغيرها من المناصب وعمه الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك والمنتخب كما كان ـ الغزال يُلقب ـ عضوًا بمجلس الإدارة.

ولكن صاحب الـ 30 عاماً لم يُكمل مسيرة الاب والعم بنادي الزمالك بعدما رحلّ عن القلعة البيضاء في موسم 14/15 لصفوف الشرطة.

لاعب الوسط المدافع بنادي الزمالك الأسبق تواجد مع الفريق الأول وسبق وارتدى قميصه في مباراتين رسميتين.

ورحل عمر بعد موسم بقميص الشرطة لنادي الشرقية ومنه في الموسم التالي لنادي صيد المحلة قبل أن تتوقف مسيرته في موسم 17/18 ثم عاد بعد 3 سنوات من بوابة نادي أف سي مصر ومنه انتقل لصفوف زد في موسم 21/22.

ولكنه خرج بالموسم ذاته على سبيل الإعارة لنادي العلمين ثم توقفت المسيرة في موسم 22/23.

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