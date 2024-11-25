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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتمي عمر إسماعيل يوسف لأسرة كروية عريقة بالزمالك فوالده كان نجمًا خلال فترته كلاعب وعضوًا بمجلس إدارة القلعة البيضاء وغيرها من المناصب وعمه الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك والمنتخب كما كان ـ الغزال يُلقب ـ عضوًا بمجلس الإدارة.

ولكن صاحب الـ 30 عاماً لم يُكمل مسيرة الاب والعم بنادي الزمالك بعدما رحلّ عن القلعة البيضاء في موسم 14/15 لصفوف الشرطة.

لاعب الوسط المدافع بنادي الزمالك الأسبق تواجد مع الفريق الأول وسبق وارتدى قميصه في مباراتين رسميتين.

ورحل عمر بعد موسم بقميص الشرطة لنادي الشرقية ومنه في الموسم التالي لنادي صيد المحلة قبل أن تتوقف مسيرته في موسم 17/18 ثم عاد بعد 3 سنوات من بوابة نادي أف سي مصر ومنه انتقل لصفوف زد في موسم 21/22.

ولكنه خرج بالموسم ذاته على سبيل الإعارة لنادي العلمين ثم توقفت المسيرة في موسم 22/23.

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