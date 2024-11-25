"قرابة فريق كامل".. مستشفى الزمالك تصدم جوميز قبل بداية المشوار الأفريقي

أبناء المشاهير.. عمر تيجانا لم يُكمل مسيرة والده مع الزمالك.. وتوقفت

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من إصابات عديدة، قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي المقبلة، في افتتاح مشوار دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مستشفى الزمالك تصدم جوميز

ويعاني البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، من أزمات فنية، بسبب غياب عدد كبير وصل إلى 8 لاعبين، عن صفوف الفريق، للإصابة قبل مواجهة بطل موزمبيق وهم:

محمد صبحي:

الزمالك أعلن معاناة الحارس محمد صبحي من آلام أسفل الظهر، وتم استبعاده من المواجهة الماضية أمام المصري البورسعيدي:

محمود الونش:

استمرار التأهيل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بقطع في الرباط الصليبي، ويتم تجهيزه في الوقت الحالي للعودة للمباريات.

أحمد فتوح:

أعلن طبيب الزمالك، عن معاناة أحمد فتوح من الإصابة بنزلة برد، قبل مواجهة المصري البورسعيدي ولم يتحدد موقفه من مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي المقبلة.

محمد عبدالشافي:

يقوم أيضا بالتأهيل حاليا من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به، على أن يتم قيده في القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

محمد شحاتة:

يعاني محمد شحاتة من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في المعسكر الماضي، وسوف يغيب قرابة 6 أسابيع.

محمد السيد:

تعرض محمد السيد للإصابة خلال المشاركة مع منتخب الشباب، 2005 في بطولة شمال أفريقيا، بتمزق في منشأ العضلة الأمامية، ولم يتحدد مدة غيابه.

ناصر ماهر:

تعرض ناصر ماهر للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد، خلال المشاركة مع الزمالك في مباراة الأمس أمام المصري البورسعيدي

محمود شيكابالا:

تعرض محمود شيكابالا، للإصابة بكدمة في الركبة وتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، خلال المشاركة مع الزمالك في مباراة الأمس أمام المصري البورسعيدي، وخرج مبكرا في الشوط الأول.

اقرأ أيضا:

زيزو يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام بطل موزمبيق

"سبنا عبدالله السعيد عشان كدا".. عبدالحفيظ يثير الجدل بشأن تجديد عقد زيزو

"كارثة لو جوميز موافق".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد الخسارة