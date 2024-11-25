أبناء المشاهير.. عمر تيجانا لم يُكمل مسيرة والده مع الزمالك.. وتوقفت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد اسم الظهير الأيسر الأسبق لفريق الزمالك شريف علاء للظهور مجددًا بعد ارتباط اسمه بالعمل مع النجم المصري المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.

صاحب الـ32 عاماً حاليًا قال في تصريحات إعلامية له مؤخرًا إنه بدأ العمل مع مرموش منذ 5 سنوات لتطوير الشق البدني له، مشيرًا إلى أن التدريبات البدنية ورفع الأثقال ساهمت في تطور نجم فرانكفورت الحالي بشكل لافت.

ولكن بداية شريف علاء الذي يمتلك حاليًا "جيم" يعمل بجانبه على تأهيل العديد من لاعبين كرة القدم مثل محمد أبو جبل، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر وغيرهم لم تكن كذلك.

وبدأ شريف علاء بقطاع ناشئين المقاولون العرب قبل أن يرحل بعد 8 سنوات بقميص الذئاب إلى الزمالك في موسم 15/16 لحل أزمة غياب محمد عبد الشافي الذي رحلّ لصفوف أهلي جدة السعودي وأصبح المدير الفني البرتغالي للفريق فيريرا يعتمد على حمادة طلبة المدافع في هذا المركز.

ولم يظهر اللاعب مع الزمالك بالصورة التي كانت منتظرة منه ليرحل بعد 6 أشهر على سبيل الإعارة لصفوف بتروجت ثم رحل مع نهاية الموسم لصفوف نادي الشرقية ليعتزل بنهاية الموسم وهو في عامه الـ 25 ليتجه بعدها لفتح صالة جيم خاصة به.

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