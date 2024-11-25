لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

- -
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

- -
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

شريف علاء.. اختفى مع الزمالك واعتزل بعامه الـ 25.. وشارك في توّهج مرموش

05:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء يستعرض مهاراته بالكرة
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء وسيف فاروق جعفر لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء وسيف فاروق جعفر لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء يستعرض مهاراته بالكرة
  • عرض 10 صورة
    احتفال بعيد ميلاد شريف علاء حين كان لاعبًا بالزمالك
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء يستعرض مهاراته بالكرة
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء بقميص المقاولون العرب
  • عرض 10 صورة
    شريف علاء وأحمد مرتضى منصور وأحمد سالم عند التوقيع للزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد اسم الظهير الأيسر الأسبق لفريق الزمالك شريف علاء للظهور مجددًا بعد ارتباط اسمه بالعمل مع النجم المصري المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.

صاحب الـ32 عاماً حاليًا قال في تصريحات إعلامية له مؤخرًا إنه بدأ العمل مع مرموش منذ 5 سنوات لتطوير الشق البدني له، مشيرًا إلى أن التدريبات البدنية ورفع الأثقال ساهمت في تطور نجم فرانكفورت الحالي بشكل لافت.

ولكن بداية شريف علاء الذي يمتلك حاليًا "جيم" يعمل بجانبه على تأهيل العديد من لاعبين كرة القدم مثل محمد أبو جبل، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر وغيرهم لم تكن كذلك.

وبدأ شريف علاء بقطاع ناشئين المقاولون العرب قبل أن يرحل بعد 8 سنوات بقميص الذئاب إلى الزمالك في موسم 15/16 لحل أزمة غياب محمد عبد الشافي الذي رحلّ لصفوف أهلي جدة السعودي وأصبح المدير الفني البرتغالي للفريق فيريرا يعتمد على حمادة طلبة المدافع في هذا المركز.

ولم يظهر اللاعب مع الزمالك بالصورة التي كانت منتظرة منه ليرحل بعد 6 أشهر على سبيل الإعارة لصفوف بتروجت ثم رحل مع نهاية الموسم لصفوف نادي الشرقية ليعتزل بنهاية الموسم وهو في عامه الـ 25 ليتجه بعدها لفتح صالة جيم خاصة به.

اقرأ أيضًا:

أبناء المشاهير.. يوسف هادي خشبة لعب بالأهلي بيراميدز وظلّ لأشهر بلا نادِ

أبناء المشاهير.. ياسين الحضري وحلم "سد عالي جديد"

شريف علاء الزمالك عمر مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل بداية المشوار الأفريقي.. استاد القاهرة يزف بشرى سارة للقطبين رسميا

إعلان

إعلان