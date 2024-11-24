"عيط واخترع واحنا أيامنا ضحك".. تصريحات نارية لشوبير عن بطولات الأهلي المحلية والقارية

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"صراع رباعي على المقدمة".. جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة

كتب - يوسف محمد:

يرى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن تتويج الأهلي الدائم بمختلف البطولات المحلية والقارية، يأتي بسبب نظام النادي والتزام مسؤولية والتركيز في العمل لمصلحة الفريق فقط وأن هذا هو الفارق بين الأهلي والأندية الأخرى.

وقال شوبير، خلال برنامجه "حارس الأهلي"، الذي ينقل عبر قناة الأهلي: "بطولة دوري أبطال إفريقيا مبتجيش بالمظلومية ولا بالبكاء".

وأضاف: "بطولة إفريقيا، تأتي بالعمل والجهد والإخلاص ونظامن بالإضافة إلى العمل في استقرار ووسط أجواء تتميز بالاحترام الدائم أيضاً".

وتابع: "يجب أن يتم العمل باحترام وأدب، للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يبقى في خزينة بطولاتك".

واختتم شوبير تصريحاته: "انت عيط واخترع قصص وحكايات عيش فيها واحنا بنعيش أيامنا ضحك، فرحة، بالإضافة إلى التتويج ببطولات قارية وعالمية أيضاً".

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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