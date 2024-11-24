"صراع رباعي على المقدمة".. جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثالثة

كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاثة مباريات.

وحقيق الإسماعيلي الفوز الأول له ببطولة الدوري المصري اليوم، بعدما حقق الفوز على حساب بتروجيت، بنتيجة هدف دون مقابل، وانتهى لقاء سيراميكا كليوباترا أمام نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف لكل فريق، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة، مودرن سبورت أمام نظيره زد.

وهذه الجولة شهدت هزيمة الزمالك من نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل، تعادل الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، فيما تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز، منافسة قوية على صدارة جدول الترتيب، بين رباعي المقدمة "الأهلي، بيراميدز، المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، حيث يملك كلاً منهم 7 نقاط من ثلاثة مباريات.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء الجولة الثالثة كالتالي:

1- الأهلي.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

2- بيراميدز.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

3- المصري.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

4- الاتحاد.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

5- الزمالك.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

6- فاركو.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

7- غزل المحلة.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

8- سموحة.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

9- الإسماعيلي.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

10- طلائع الجيش.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

11- سيراميكا كليوباترا.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

12- فيوتشر.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

13- بتروجيت.. 3 مباريات.. نقطتين.

14- الجونة.. 3 مباريات.. نقطتين.

15- زد.. 3 مباريات.. نقطتين.

16- إنبي.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.

17- البنك الأهلي.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.

18- حرس الحدود.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.

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