لاعب الأهلي ينشر صورة مع والده ويتذكره بهذه الكلمات

كتبت - نهى خورشيد

حرص أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أحياء ذكري والده والدعاء له.

ونشر كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع والده مع دعاء:"اللهم اغفر لعبدك نبيل عاشور وارحمه و أكرم نزله ووسع مدخله ، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ونقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وكان المارد الأحمر تعادل إيجابياً مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.