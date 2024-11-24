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"برئاسة غالي".. الأهلي يحدد موعد سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا

09:41 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    لاعبو النادي الأهلي
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    حسام غالي وابنه محمود
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كتب - مراسل مصراوي:

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا يوم 4 ديسمبر المقبل، استعداداً لمواجهة فريق أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي يوم 7 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي برئاسة بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفريق سيخوض مرانه في القاهرة بشكل طبيعي يوم 4 ديسمبر المقبل، ثم يتجه على متن طائرة خاصة بعد ذلك إلى جنوب أفريقيا، ليصل في الساعات الأولى من صباح يوم 5 من الشهر ذاته".

وأضاف: "الثنائي سامي قمصان وسمير عدلى، سيتجهان إلى جنوب أفريقيا قبل سفر البعثة بـ48 ساعة، لترتيب كافة الأمور الخاصة بالفريق وحجز فندق الإقامة، بالإضافة إلى معاينة ملعب التدريب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لملاقاة نظيره ستاد أبيدجان، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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النادي الأهلي موعد سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب أفريقيا الأهلي وأورولاندو بيرتس موعد مباراة الأهلي المقبلة
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