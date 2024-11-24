تعليق طريف من نجم الزمالك على ظهور أسامة جلال بالبدلة

كتبت - نهى خورشيد

علق محمود عبدالعاطي دونجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على صورة زميله في الفريق أسامة جلال والتي ظهر خلالها مرتدياً بدلة سوداء.

وشارك جلال متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة له بالبدلة.

ليرد دونجا عليه في العليقات:"أنا شايف خليك لابس بدله في كل مكان احسن من اللي عنينا بتشوفه كل يوم".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بيراميدز حقق فوزًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة الماضية ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.