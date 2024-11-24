علي الملواني يقود الإسماعيلي لأول فوز بالدوري المصري 2024/25 (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الإسماعيلي وبتروجيت التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقاد علي الملواني فريق الإسماعيلي للفوز الأول في الدوري الممتاز موسم 2024/25، بعدما سجل الهدف في الدقيقة 3 من الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ الدراويش الموسم الجديد من الدوري بالتعادل مع غزل المحلة سلبيا، قبل الخسار من سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بهدف دون رد.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما احتل بتروجيت المركز الثالثة عشر برصيد نقطتين.

الملواااني عملهااا الملواااني🔥🔥.. هدف في الدقائق الأخير للإسماعيلي في مرمى بتروجيت برأسية متقنة من علي الملواني وإحتفال خاص برفع صورة المدرب الراحل إيهاب جلال لتصبح النتيجة 1-0 للدراويش👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/RZjAHcl9R3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 24, 2024

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