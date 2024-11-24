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علي الملواني يقود الإسماعيلي لأول فوز بالدوري المصري 2024/25 (فيديو)

07:18 م الأحد 24 نوفمبر 2024

علي الملواني لاعب الإسماعيلي الجديد

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الإسماعيلي وبتروجيت التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقاد علي الملواني فريق الإسماعيلي للفوز الأول في الدوري الممتاز موسم 2024/25، بعدما سجل الهدف في الدقيقة 3 من الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ الدراويش الموسم الجديد من الدوري بالتعادل مع غزل المحلة سلبيا، قبل الخسار من سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بهدف دون رد.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما احتل بتروجيت المركز الثالثة عشر برصيد نقطتين.

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الإسماعيلي الدوري المصري علي الملواني الإسماعيلي ضد بتروجيت
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