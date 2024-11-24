عودة ثلاثي.. موقف مصابي الأهلي لمواجهة استاد ابيدجان في دوري أبطال إفريقيا

كتب - مراسل مصراوي:

يفتتح النادي الأهلي مواجهاته في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره استاد ابيدجان يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن ثلاثي الفريق الأول، مروان عطية وعمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم، جاهزين للمواجهات المقبلة.

وقال المصدر إن مروان عطية لا يعاني سوى من إجهاد وكان يمكنه المشاركة أمام الاتحاد السكندري، لكن السويسري مارسيل كولر قرر إعطائه راحة إضافية.

وأوضح المصدر أن عمر كمال عبد الواحد تعافى من نزلة البرد وبات جاهزا، وياسر إبراهيم مستعد للمشاركة في مباراة كوت ديفوار.

وأكد المصدر أن الثنائي، أشرف داري ومحمد عبد الله، بدء مرحلة جديدة من التدريبات الخفيفة بالكرة، قبل أيام قليلة من عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتابع المصدر أن الفلسطيني وسام أبوعلي يتدرب بشكل جيد ويؤدي برنامج تأهيلي على فترتين يوميا للتعافي من اصابة مشط القدم.

ويغادر محمد هاني وكريم فؤاد يوم الخميس المقبل إلى النمسا لعرضهم علي أحد الخبراء، ضمن المشروع الطبي الجديد الذي أبرمه أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة.

واختتم المصدر أن معلول يشارك في تدريبات الكرة تدريجيا، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.