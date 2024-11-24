"النظام ده غير".. نجم الزمالك السابق يحذر من فقدان نقاط جديدة

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كتب- محمد خيري:

علق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، على خسارة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، أمس السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال عبد الحميد بسيوني، خلال تصريحات إذاعية: "الخسارة في مثل هذا النظام للدوري صعبة، وخسارة أي مباراة أخرى تعني أنك ستكون بعيدا عن المنافسة.

وأضاف: "فقدان نقاط في ظل وجود منافس قوي يحصد النقاط، ستبعد الفريق عن الدوري خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "جمهور الزمالك يُمني النفس بالتتويج بالدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين، ولن يتحمل أي خسارة أخرى خلال الموسم الحالي".

وأتم تصريحاته: "الزمالك لم يكن بالشكل المطلوب حتى في مباراة سموحة التي فاز فيها، والأداء ليس أفضل".

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