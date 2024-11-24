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عودة محمد حمدي للتدريبات الجماعية للزمالك واستمرار تأهيل شحاتة

04:01 م الأحد 24 نوفمبر 2024

مران فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان شحاتة تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وفي المقابل، شارك محمد حمدي في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وعاد للمشاركة في التدريبات اليوم بصورة طبيعية، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري الأخيرة في الدوري تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية.

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مران فريق الزمالك محمد حمدي تأهيل شحاتة
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