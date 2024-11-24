موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

رسميًا.. غياب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس و ستراسبورج

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وكان نادي الزمالك خسر أمس السبت من المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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