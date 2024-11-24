رسميًا.. غياب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس و ستراسبورج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق نيس الفرنسي بقيادة فرانك هايس غياب المدافع الدولي المصري المحترف بصفوفهم محمد عبد المنعم عن مبارات ستراسبورج.

ويستضيف فريق نيس نظيره ستراسبورج عند 09:45 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد غاب عن آخر مباراتين لفريق نيس بسبب إصابة تعرض لها في الساق غاب على إثرها أيضًا عن معسكر المنتخب الوطني السابق.

وخاض المدافع المصري الدولي بقميص نيس خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 7 مباريات حصل خلالهم على 3 بطاقات صفراوات.

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق ستراسبورج المركز 11 برصيد 13 نقطة.



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