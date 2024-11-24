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"نتواصل مع ريال بيتس ولكن".. سيد معوض يتحدث عن إصابة ابنه الثانية بالرباط الصليبي

02:25 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    عمر سيد معوض
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    عمر سيد معوض
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    عمر سيد معوض
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن ابنه عمر راض بعد الإصابة الثانية التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح معوض في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، مساء أمس السبت، أن ابنه تعرض للإصابة قبل أيام من مشاركته مع فريق ريال بيتيس بالتدريبات، مضيفًا:"الإصابات في عالم كرة القدم واردة والأهم الآن أن يتعافى ويعود وليس إلى أين سيذهب".

وأشار سيد معوض إلى أن التواصل مع ريال بيتيس مستمر ولكن الأهم حاليًا بالنسبة له عودة ابنه مرة أخرى للملاعب:"تأهيل عمر كان يسير بصورة جيدة ولكن الإصابة تجددت بالقدم ذاتها وحين كنت بالإسماعيلي تعرضت لإصابة مشابعة دون أن يحتك بي أي لاعب ولكن عدت بعدما وشاركت بنسختين كأس أمم أفريقيا وأكملت المسيرة".

وأتم نجم الأهلي والمنتخب السابق تصريحاته بقوله:"ماحدث قدر ونحمد الله عليه وعمر متماسك وراض بقضاء الله".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن انتقال صاحب الـ 16 عامًا إلى فريق ريال بيتيس الإسباني، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025 بعدما تأخر الانتقال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالمرة الأولى.

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عمر سيد معوض الأهلي ريال بيتيس
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