لاعب الزمالك يكشف طبيعة إصابته

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موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد السيد لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب خلال مباراة ليبيا ببطولة شمال إفريقيا.

وكتب السيد عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story:"الحمدلله مزق في منشأ الأمامية".

ويتواجد لاعب الزمالك أساسيًا بقائمة منتخب مصر للشباب التي اختارها المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي التي واجهت منتخبات: المغرب، الجزائر وليبيا بالبطولة.

يذكر أن جوميز مدرب الزمالك كان قد صعد السيد للفريق الأول؛ حيث يمنحه الوقت للمشاركة ببعض المباريات الرسمية.

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