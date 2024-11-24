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لاعب الزمالك يكشف طبيعة إصابته

01:51 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    محمد السيد يحتفل بالسوبر الأفريقي
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    محمد السيد بتدريبات الزمالك
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    محمد السيد بتدريبات الزمالك
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد خلال مباراة الزمالك وبلدية المحلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد السيد لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب خلال مباراة ليبيا ببطولة شمال إفريقيا.

وكتب السيد عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story:"الحمدلله مزق في منشأ الأمامية".

ويتواجد لاعب الزمالك أساسيًا بقائمة منتخب مصر للشباب التي اختارها المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي التي واجهت منتخبات: المغرب، الجزائر وليبيا بالبطولة.

يذكر أن جوميز مدرب الزمالك كان قد صعد السيد للفريق الأول؛ حيث يمنحه الوقت للمشاركة ببعض المباريات الرسمية.

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محمد السيد منتخب مصر الزمالك
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