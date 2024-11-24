"لدينا فرصة وحيدة وأعرف جوميز".. مدرب بلاك بولز الموزمبيقي يتحدث عن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني البرتغالي لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، هيلدر دوراتي، عن مواجهة الزمالك المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

ويحل فريق بلاك بولز عند التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضيفًا على نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية.

وقال هيلدر دوراتي، في تصريحات لفضائية دي إم سي، مساء يوم أمس السبت، إنه يُشاهد مباريات الزمالك باستمرار لذا يرى أن مواجهتهم للزمالك والمصري بمشوارهم في دور المجموعات ليس بالأمر الجيد لفريقه.

وأوضح المدرب البرتغالي أنه يرى غياب جماهير الزمالك عن المباراة ضمن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد ناديهم هي الفرصة الوحيدة لهم للعب بأريحية أمام الزمالك، معللاً:"الأمر يكون مختلفًا حين تلعب خارج أرضك لذا سنحاول استغلال الأمر ولكن في النهاية الزمالك فريق كبير بحضور جمهوره أو بدونه وربما يظهر الزمالك بصورة أفضل ويلعب بأريحية في غياب الجمهور".

وأشار مدرب بلاك بولز إلى أنه يعرف المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز:"أعرفه شخصيًا وهو صديق التقيت أمامه في أكثر من مباراة وأعرف المدرسة البرتغالية في اللعب وهو صنع فارق كبير مع الزمالك ومباراتنا ستكون صعبة".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالإشادة بلاعبي الزمالك قائلاً:"يمتلك الفريق لاعبين مميزين مثل أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد (دونجا) وكذلك شيكابالا وناصر منسي وغيرهم من الاسماء الكبيرة".

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