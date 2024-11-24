"اعتذرت مدى الحياة".. مراقب مباراة الأهلي يكشف ما حدث قبل دخول كولر

كتب- محمد خيري:

كشف عادل محفوظ، مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، تفاصيل الأزمة، وامتناع الصحفيين عن حضور المؤتمر الخاص بالسويسري مارسيل كولر عقب المباراة.

وقال عادل محفوظ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: "أتقدم بالتقدير لكل الصحفيين والإعلاميين، قبل أي شيء ولا يمكن المساس بحقوق الصحفيين، وأتقدم بالشكر لرابطة الأندية".

أضاف: "تقدمت باعتذار للرابطة عن عدم مراقبة المباريات مرة أخرى، وإذا لم اعتذر كان لا يمكنني الحديث في الإعلام، وفعلت ذلك في بداية الموسم وتقدمت باعتذار لرابطة الأندية عن عدم مراقبة المباريات، لأنني ليس لدي وقت ولكن في النهاية عدت إلى العمل مرة أخرى".

وأوضح: "في بداية المؤتمر الصحفي، قلت للصحفيين لا بد أن تكون الأسئلة فنية فقط لا غير، لكن مع قدوم مدرب الاتحاد أول سؤال له كان عن التحكيم، ووجدت المدرب مستاء وينظر لي، فأبلغتهم مرة أخرى بعدم التطرق لأي سؤال غير فني".

أكمل: "فوجدت أحد الصحفيين يقول لي (انت هتقولنا نقول إيه)، ثم قال سنعتذر عن حضور المؤتمر، وأنا لم أنهي المؤتمر الصحفي، مع دخول كولر أبلغوه بعدم الحضور، فأبلغت مسؤول الأهلي بضرورة الحضور وإلا سيتم تغريم النادي".

وأوضح: "فوجئت بتحويلي للتحقيق، لماذا يتم تحويلي للتحقيق وأنا قمت بكافة مهامي، فأبلغت الرابطة باعتذاري عن المراقبة هذا الموسم ومدى الحياة، أنا من اعتذرت عن كل شيء، وما علمته من طه عزت رئيس لجنة المسابقات، أنه سيتواجد منسق إعلامي لإدارة المؤتمرات الصحفية عقب المباريات".

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