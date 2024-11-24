"حسام حسن لا يراني".. سام مرسي يُعلق على عدم انضمامه للمنتخب

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف المصري بصفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي إحباطه من عدم استدعاء حسام حسن المدير الفني للمنتخب له.

وقال سام مرسي في تصريحات لموقع "فوربس" اليوم الأحد:"أعتقد أنني لن أنضم لمنتخب مصر في الوقت الحالي أو ربما ليس تحت قيادة المدير الفني الحالي فهو لم يتصل بي وربما لأكون أكثر وضوحًا هو لا يراني ضمن خططه".

وأتم المحترف المصري بصفوف إيبسويتش تاون تصريحاته بخصوص غيابه عن المنتخب بقوله:"لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

صاحب الـ 33 عاماً انضم لأول مرة لصفوف منتخب مصر في أغسطس 2016؛ حيث شارك بقميصه في 9 مباريات بمعدل 359 دقيقة لعب.

وشارك سام مرسي رفقة فريقه في الموسم الجاري 2024/2025 بـ 10 مباريات بالدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 895 دقيقة لعب.

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