"أزمة في الإنتركونتننتال".. الغندور يكشف مدة غياب وسام أبو علي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل إصابة، الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي ومدة غيابه عن الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "قولت إن وسام أبوعلي إصابته ليست خفيفة وهيغيب عن ماتش الاتحاد والجهاز الفني ينتظر تقرير الجهاز الطبي لمعرفة مدة غياب اللاعب ومدى الإصابة".

وأضاف: "وسام أبوعلي خضع لفحوصات طبية فور الوصول إلى القاهرة والفحوصات أخذت وقت لحين ظهور نتيجتها، وأثبتت أن الإصابة في مشط القدم واللاعب يحتاج من عشرة إلى 15 يوم علاج وتأهيل".

أكمل: "وسام سيخضع لتدريبات فردية ومن ثم من خمس إلى سبع أيام عشان يعود للمشاركة في المباريات بمعنى أن غيابه قد يصل إلى 20 يوم وهي أزمة كبرى داخل النادي الأهلي، في ظل عدم توافر البديل".

وأتم تصريحاته: "كولر طلب من الجهاز الطبي عدم التسرع وحصول اللاعب على وقته بالكامل في العلاج والتأهيل وإن غيابه عن مباريات الدوري ومباراتي دوري الأبطال أفضل من غيابه عن مباراة الفريق في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال".

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