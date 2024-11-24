"اصطياد حوت كبير".. علي ماهر يتحدث عن الفوز على الزمالك ومافعله ميشالاك

كتب- محمد خيري:

تحدث علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد.

قال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "حضرنا لمواجهة الزمالك مبكرًا، لديهم مدرب محترم وهم فريق كبير، ووضعنا عدة سيناريوهات، لأننا نعلم أن زيزو قد عاد لهم وكذلك مشاركة شيكابالا ومصطفى شلبي".

وأضاف: "درسنا الزمالك بشكل جيد، والتوفيق كان معنا، نتمتع بالهدوء والاستقرار وأشكر اللاعبين على المجهود والتركيز، وكذلك أشكر مجلس الإدارة على ثقتهم، والاستقرار الذي منحوه لنا".

وأكمل: "البولندي كونراد ميشالاك لاعب جيد وسريع، وخطورته في الانطلاق، ولكن جهزنا لكل السيناريوهات، وأغلقنا جميع الجبهات، ولم يفعل ما كان يريده بالاختراق".

وأضاف: "الزمالك لديه لاعبين يمتلكون عدة حلول، ولكن لم يكن هناك أي خطورة على مرمانا".

وأتم تصريحاته: "الزمالك نادي كبير، ووجوده معنا في المجموعة بالكونفدرالية عبء كبير، والفوز عليه مثل اصطياد حوت كبير، لأنه ليس أمرًا سهلًا".

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