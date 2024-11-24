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"سبنا عبدالله السعيد عشان كدا".. عبدالحفيظ يثير الجدل بشأن تجديد عقد زيزو

11:19 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    أحمد سيد زيزو من مباراة مصر وكاب فيردي
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    أحمد سيد زيزو مع لاعبي الزمالك
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    زيزو يرفع كأس السوبر الأفريقي 2020 (1)
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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كتب- محمد خيري:

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على إمكانية تجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب مع فريق الزمالك، بمبلغ مالي كبير.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "بعيدا عن موضوع زيزو يكمل مع الزمالك، مفيش مشكلة، لكن المشكلة أن اللي بيقول محبي الزمالك، هيدفعوا فلوس زيادة عشان يجدد، طب هما بيحبوا زيزو اكتر ولا النادي؟".

أكمل: "ليه متمش دعم النادي نفسه ماليا، علشان يقدر يجيب لعيبه تصنع الفارق، وتكون إضافة قوية".

وأوضح: "موضوع الفروقات في الرواتب موجود في كل الأندية لكن مينفعشي يكون 1 إلى 10 لأن ده بيعمل أزمة جوا الفريق".

وأتم تصريحاته: "حد يقدر يسيب عبدالله السعيد في 2019 ده إحنا في 2024 بنشيد بيه .. بس اهم سبب لعدم تجديد عقده أنك صعب تديله 40 مليون وفي لاعب ثاني بياخد 3 مليون و الفروقات مش كبيره".

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زيزو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك سيد عبدالحفيظ
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