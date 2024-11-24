"كارثة لو جوميز موافق".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد الخسارة

كتب- محمد خيري:

أكد امير عزمي مجاهد لاعب الزمالك الأسبق، أن الأبيض يعاني من غياب الروح والفنيات، ما يثير حيرته بشأن مستقبل الفريق، خلال الفترة المقبلة، وظهر ذلك خلال مواجهة المصري الماضية.

وخسر الزمالك أمس السبت، من فريق المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال "مجاهد" خلال تصريحات على قناة النهار: "الزمالك يغيب عنه ثبات المستوى، وشعرت أنه طول المباراة أن الفريق غير قادر على إحراز هدف، والفريق لا يتعلم من أخطائه".

وأضاف: "الصفقات لا بد أن تكون بمستوى أقوى من ذلك، خاصةً أن التدعيمات في النادي غير مفهومة، ولا بد من وضع الصفقات الإفريقية تحت الاختبار قبل التوقيع".

وأكمل: "صفقات الزمالك لا تصلح وستكون كارثة حال موافقة جوزيه جوميز المدير الفني، على هؤلاء الأسماء، والبولندي كونراد ميشلاك مهاجم الفريق غير موفق حتى الآن، وتم ضمه باستعجال بعد فشل ضم بوبينديزا لترضية الجماهير".

وأوضخ: "لا بد من التعاقد مع لاعبين دوليين، والاسكاوتينج في النادي لا بد من ضم أسماء محترفة، ولجنة الكرة في النادي لا يوجد بها سوى طارق السيد لاعب كرة وباقي اللجنة من المجلس وهذا لا يُفيد، والخاسر الأكبر هو الزمالك".

وأوضح: "لا أعلم سبب منح جوميز اللاعبين راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي وقبل المباراة، بالرغم من حصول الفريق على راحة بعد العودة من ليبيا".

وأشار عزمي مجاهد: "خطأ الهدف جاء باشتراك من عمر جابر ومحمد عواد حارس الفريق، ووضع شيكابالا في التشكيل الأساسي كان بشكل اضطراري، بسبب عدم قناعة المدرب بقدرات كونراد وعودة زيزو من الإصابة مؤخرًا، وكان لا بد من إيجاد حلول أخرى بإشراك سيف الجزيري أو حسام أشرف، وبالتالي المدرب لا يملك مرونة تكتيكية، وطريقته نمطية".

وأردف: "جوميز قد يكون مدرب بطولات قصيرة، ويعيد أخطاء الموسم الماضي وخسارة الكأس وغيرها من البطولات، وسياسة إدارة الصفقات لا بد أن تتغير، والزمالك فشل في استغلال تعثر الأهلي أمام الاتحاد، وكان لا بد من امتلاك الدوافع للفوز ضد المصري، للتربع على الصدارة".