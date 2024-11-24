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"بعد هزيمة الزمالك".. جدول ترتيب الدوري المصري

12:19 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    إصابة شيكابالا
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    إصابة محمود شيكابالا
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    جماهير الزمالك تدعم محمد طارق
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    رد فعل زيزو على الفرصة المهدرة
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    ردة فعل زيزو على فرصة كونراد المهدرة
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    فرصة كونراد ميشالاك المهدرة
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    فرصة ميشالاك المهدرة
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    فريق المصري البورسعيدي
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    لاعبي المصري البورسعيدي
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    مباراة الزمالك أمام المصري
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    مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
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    محمد الشامي لاعب الصري البورسعيدي
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    محمد الشامي لاعب المصري
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    محمود حمادة لاعب المصري
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    محمود شيكابالا
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    الزمالك والمصري
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    إصابة شيكابالا
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، إقامة ثلاثة مباريات اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة من نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون مقابل، نجح فريق غزل المحلة من الفوز بالنتيجة ذاتها على الجونة.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، مباراة طلائع الجيش أمام نظيره سموحة.

وفوز المصري على حساب الزمالك، جعله يصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري، بعد إنتهاء مباريات اليوم كالتالي:

1- الأهلي.. 3 مباريات.. 7 نقاط.
2- بيراميدز.. 3 مباريات.. 7 نقاط.
3- المصري.. 3 مباريات.. 7 نقاط.
4- الاتحاد.. 3 مباريات.. 7 نقاط.
5- الزمالك.. 3 مباريات.. 6 نقاط.
6- فاركو.. 3 مباريات.. 4 نقاط.
7- غزل المحلة.. 3 مباريات.. 4 نقاط.
8- سموحة.. 3 مباريات.. 4 نقاط.
9- طلائع الجيش.. 3 مباريات.. 4 نقاط.
10- سيراميكا كليوباترا.. مباراتين.. 3 نقاط.
11- بتروجيت.. مباراتين.. نقطتين.
12 - فيوتشر.. مباراتين.. نقطتين.
13- الجونة.. 3 مباريات.. نقطتين.
14- الإٍسماعيلي.. مباراتين.. نقطة وحيدة.
15- زد.. مباراتين.. نقطة وحيدة.
16- إنبي.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.
17- البنك الأهلي.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.
18- حرس الحدود.. مباراتين.. دون نقاط.

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