أبناء المشاهير.. ياسين الحضري وحلم "سد عالي جديد"

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"كمال الحضري الله يرحمه خلف عصام وقفل المصنع".. بهذه الكلمات تحدث عصام الحضري عمن يراه خليفته في مركز حراسة المرمى بمصر خلال ظهوره مؤخرًا بفضائية دي أم سي.

الحضري الذي اعتزل في موسم 19/20 بقميص نادي النجوم رُزق بابن يلعب بالمركز ذاته في فترة سابقة بصفوف نادي وادي دجلة وهو ياسين.

ولا يُشارك ياسين البالغ من العمر 18 عاماً متابعيه رحلته مع الكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مكتفيًا بنشر صور شخصية له مع والده وأسرته ومع محمد صلاح نجم ليفربول.

ويأمل محبو الكرة المصرية أن يكون ياسين بمثابة "سد عالي" جديد كما كان يُلقب والده حارس مرمى المنتخب السابق.

وسبق وأوضحت والدته في تصريحات صحفية لها أنها لا تريد أن تتبنى أي من الأندية أو تضم نجلها، لكونه ابن عصام الحضرى، وعلى الجميع أن يصارحه إذا كان لديه موهبة حقيقية أم عليه أن يبحث عن نفسه فى مجال آخر.

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