جوميز يعلق على هزيمة الزمالك من المصري البورسعيدي في الدوري

"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز فريقه على الزمالك بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء، خلال مواجهة المصري البورسعيدي اليوم ببطولة الدوري المصري.

وقال جوميز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سأعمل على اكتشاف وحل الاخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة اليوم، لإعادة الزمالك للطريق الصحيح، الهزيمة أمر طبيعي في كرة القدم ولكن يجب أن احترم جماهير الزمالك ورغبتهم الدائمة في المكسب".

وأضاف: "قدمنا الكثير من الهدايا للمصري البورسعيدي في المباراة، حاولنا كثيراً في الشوط الثاني لتعديل النتيجة، زيزو لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، لذلك فضلت عدم البدء به منذ بداية المباراة وعدم المغامرة به".

وتابع: "حاولت أن أتعامل بشكل متوازن مع المشاكل التي يمر بها الفريق، خاصة وأننا سنخوض مباراة أفريقية بعد ثلاثة أيام فقط".

وبالحديث عن إصابة الثنائي محمود شيكابالا وناصر ماهر، أجاب: "شيكابالا يعاني من الإصابة بكدمة في الركبة، فيما تعرض ناصر للإصابة بعد قيامه بحركة خاطئة في المباراة، خاصة وأنه لم يكن أنهى عملية الاستشفاء الخاصة به بعد العودة من المنتخب".

واختتم جوميز تصريحاته: "ميشالاك قدم أداء جيد في المباراة، وكان يتحرك بشكل مميز ولكنه واجه سوء توفيق في اللقاء وهو أمر طبيعي يحدث مع جميع اللاعبين".

وكان الزمالك، تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، من نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

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