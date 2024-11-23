"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للهزيمة بهدف دون مقابل من نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى للزمالك في الدوري المصري، خلال الموسم الحالي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى، على حساب نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق الفوز على حساب سموحة في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأول ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وينافس الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً من: "المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي".

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