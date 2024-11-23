لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

7 1
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الزمالك

0 1
20:00

المصري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

0 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"ابن النادي".. جماهير الزمالك تدعم محمد طارق خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي

10:31 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس الزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس الزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس الزمالك (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد طارق عضو مجلس الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، على دعم عضو مجلس إدارة النادي محمد طارق، خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري.

وقامت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "برج العرب"، برفع لافتة كتب عليها: "ابن الزمالك الصادق، سلامتك يا طارق".

وكان محمد طارق تعرض للإصابة بجروح قوية، بعد نشوب حريق داخل منزله، يوم الأحد الماضي الموافق 17 نوفمبر الجاري.

ويذكر أن الزمالك تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل من نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضاً:
خماسية إنتر ميلان تعيد الفريق إلى رقم قياسي منذ 60 عاما (فيديو)

موعد مباراة الأهلي و ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نادي الزمالك محمد طارق المصري البورسعيدي الدوري المصري موعد مباراة الزمالك المقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

إعلان

إعلان