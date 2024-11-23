"ابن النادي".. جماهير الزمالك تدعم محمد طارق خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي

"الأولى في الموسم".. الزمالك يتلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي بالدوري

"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، على دعم عضو مجلس إدارة النادي محمد طارق، خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري.

وقامت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "برج العرب"، برفع لافتة كتب عليها: "ابن الزمالك الصادق، سلامتك يا طارق".

وكان محمد طارق تعرض للإصابة بجروح قوية، بعد نشوب حريق داخل منزله، يوم الأحد الماضي الموافق 17 نوفمبر الجاري.

ويذكر أن الزمالك تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل من نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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