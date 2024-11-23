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"الأولى في الموسم".. الزمالك يتلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي بالدوري المصري

10:13 م السبت 23 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل من نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف المصري البورسعيدي الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 2+45 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة السابعة، في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى للزمالك في الدوري المصري، خلال الموسم الحالي.

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