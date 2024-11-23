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رد فعل أحمد سيد زيزو على فرصة ميشالاك الضائعة أمام المصري (فيديو)

09:54 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو على الفرصة المهدرة
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    ردة فعل زيزو على فرصة كونراد المهدرة
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    فرصة كونراد ميشالاك المهدرة
  • عرض 5 صورة
    فرصة ميشالاك المهدرة
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فرصة زميله بالفريق كونراد ميشالاك المهدرة أمام المصري البورسعيدي.

وأهدر كونراد فرصة محققة لصالح الفارس الأبيض، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد انفراد تام بالمرمى.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب أحمد زيزو، الذي كان يقوم بإجراء عمليات الإحماء، وهو في حالة استغراب كبيرة بعد إهدار ميشالاك للكرة.

وحسم المصري البورسعيدي الشوط الأول لصالحه، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد الشامي.

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الزمالك المصري البورسعيدي أحمد سيد زيزو
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