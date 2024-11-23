رد فعل أحمد سيد زيزو على فرصة ميشالاك الضائعة أمام المصري (فيديو)

"الأولى في الموسم".. الزمالك يتلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي بالدوري

"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تفاعل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فرصة زميله بالفريق كونراد ميشالاك المهدرة أمام المصري البورسعيدي.

وأهدر كونراد فرصة محققة لصالح الفارس الأبيض، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد انفراد تام بالمرمى.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب أحمد زيزو، الذي كان يقوم بإجراء عمليات الإحماء، وهو في حالة استغراب كبيرة بعد إهدار ميشالاك للكرة.

وحسم المصري البورسعيدي الشوط الأول لصالحه، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد الشامي.

مش ممكن.. ميشالاك يهدر فرصة هدف محقق للزمالك أمام المصري 💥💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/rEkg72CSgO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

أقرأ أيضاً:

خماسية إنتر ميلان تعيد الفريق إلى رقم قياسي منذ 60 عاما (فيديو)



