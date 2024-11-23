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الزمالك يكشف سبب غياب لاعبه عن مباراة المصري البورسعيدي

09:34 م السبت 23 نوفمبر 2024

لاعبو نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق، عن مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي حالياً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة في تصريحات نقلها، الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "محمد صبحي يعاني من آلام أسفل الظهر، لذلك قرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لاختبار طبي غداً الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل فريق المصري المركز الخامس برصيد 4 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.
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