تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباريات البطولات الكبرى
كتب ـ محمد الميموني:
يبحث مشجعي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 2024 HD لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المختلفة، ومباريات الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والدوري المصري الممتاز
وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة كالتالي:
تردد قناة أون تايم سبورت
التردد: (11861)
معدل استقطاب القناة: ("V").
معدل ترميز القناة: (27500).
معامل تصحيح الخطأ: ( 5/6).
الجودة: ( HD).
ونعرض لكم قناة أون تايم سبورت على عرب سات كالتالي:
-تردد القناة: (11747).
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