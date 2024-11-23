لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

6 1
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 1
19:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباريات البطولات الكبرى

06:39 م السبت 23 نوفمبر 2024

أون سبورت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يبحث مشجعي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 2024 HD لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المختلفة، ومباريات الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والدوري المصري الممتاز

وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: (11861)

معدل استقطاب القناة: ("V").

معدل ترميز القناة: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: ( 5/6).

الجودة: ( HD).

ونعرض لكم قناة أون تايم سبورت على عرب سات كالتالي:

-تردد القناة: (11747).

تردد قناة أون تايم سبورت مباريات الأهلي مباريات الزمالك مباريات الدوري المصري مباريات منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شيكابالا يقود الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

إعلان

إعلان