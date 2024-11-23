"الأهلي مش محتاج مجاملة".. إبراهيم سعيد يفتح النار على الحكم محمد معروف

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، إبراهيم سعيد، عن أزمة الحكام وقراراتهم الخطأ في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار": "في ضربة جزاء واضحة للاتحاد السكندري ومتحسبتش وفي ناس هتقولك ديه جت في كتفه زي ما قال كابتن أحمد الشناوي لكن هي ضربة جزاء تحتسب، انا مدافع وعارف".

وأضاف: "كابتن محمد معروف عنده أخطاء كثيرة ومتردد في قراره ومفيش توافق بينه وبين غرفة الفار".

وأوضح: "النادي الأهلي مش محتاج مجاملة بتاريخه ولاعيبته الموجودة دي كلها، ومش عارف إزاي مقدرش يكسب".

واختتم: "لازم مارسيل كولر يراجع حساباته مع الفرقة والتغيرات اللي اتعملت لصالح الأهلي نازله متأخرة، ورضا سليم بيلعب بالشكل الجمالي لكن انا بحب اللاعب المهاري يجيب أجوال مش يرقص على الفاضي".