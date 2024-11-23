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"الأهلي مش محتاج مجاملة".. إبراهيم سعيد يفتح النار على الحكم محمد معروف

06:06 م السبت 23 نوفمبر 2024

إبراهيم سعيد

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، إبراهيم سعيد، عن أزمة الحكام وقراراتهم الخطأ في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار": "في ضربة جزاء واضحة للاتحاد السكندري ومتحسبتش وفي ناس هتقولك ديه جت في كتفه زي ما قال كابتن أحمد الشناوي لكن هي ضربة جزاء تحتسب، انا مدافع وعارف".

وأضاف: "كابتن محمد معروف عنده أخطاء كثيرة ومتردد في قراره ومفيش توافق بينه وبين غرفة الفار".

وأوضح: "النادي الأهلي مش محتاج مجاملة بتاريخه ولاعيبته الموجودة دي كلها، ومش عارف إزاي مقدرش يكسب".

واختتم: "لازم مارسيل كولر يراجع حساباته مع الفرقة والتغيرات اللي اتعملت لصالح الأهلي نازله متأخرة، ورضا سليم بيلعب بالشكل الجمالي لكن انا بحب اللاعب المهاري يجيب أجوال مش يرقص على الفاضي".

إبراهيم سعيد الأهلي محمد معروف
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