"الأهلي مش محتاج مجاملة".. إبراهيم سعيد يفتح النار على الحكم محمد معروف
كتب ـ محمد الميموني:
تحدث لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، إبراهيم سعيد، عن أزمة الحكام وقراراتهم الخطأ في مباريات الدوري المصري الممتاز.
وقال إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار": "في ضربة جزاء واضحة للاتحاد السكندري ومتحسبتش وفي ناس هتقولك ديه جت في كتفه زي ما قال كابتن أحمد الشناوي لكن هي ضربة جزاء تحتسب، انا مدافع وعارف".
وأضاف: "كابتن محمد معروف عنده أخطاء كثيرة ومتردد في قراره ومفيش توافق بينه وبين غرفة الفار".
وأوضح: "النادي الأهلي مش محتاج مجاملة بتاريخه ولاعيبته الموجودة دي كلها، ومش عارف إزاي مقدرش يكسب".
واختتم: "لازم مارسيل كولر يراجع حساباته مع الفرقة والتغيرات اللي اتعملت لصالح الأهلي نازله متأخرة، ورضا سليم بيلعب بالشكل الجمالي لكن انا بحب اللاعب المهاري يجيب أجوال مش يرقص على الفاضي".
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