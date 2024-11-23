مصدر يكشف لمصراوي موقف وسام أبو علي من المشاركة مع الأهلي

كتب ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن موقف المحترف الفلسطيني بصفوفهم وسام أبو علي من المشاركة مع الفريق بالمباريات المقبلة.

وكان المهاجم الدولي قد تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده بالمعسكر الأخير الذي خاض خلاله منتخب فلسطين مباراتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمراسل مصراوي اليوم السبت، إلى أن اللاعب يخضع خلال الفترة الجارية لبرنامج تأهيلي مُكثف بعد إصابته بإجهاد في مشط القدم، مضيفًا:"اللاعب خارج الحسابات الفنية للأهلي في مواجهة استاد ابيدجان المقرر لها الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا".

وأردف:"وسام سيخضع لفحص طبي قبل مواجهة البنك الأهلي المقرر لها أول ديسمبر بالدوري ولكن لن يخاطر به الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وعلى الأرجح سيمنح المدير الفني للأهلي مارسيل كولر الوقت الكافي للاعب ليبدأ الاستعانه به في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه رغم حاجة الأهلي الفنية لجهود وسام أبوعلي لكنه لن يشارك إلا عند جاهزيته بشكل كامل.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 8 مباريات؛ إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 587 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

5 مباريات بـ17 مليون.. ماذا حقق مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

سدد على المرمى مرة وحيدة.. أرقام إمام عاشور ضد الاتحاد السكندري