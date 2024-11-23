"جماهير الأهلي ترى كذلك أيضًا".. محمد مصيلحي: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء واضحة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، إن فريقه كان لديه ركلة جزاء لم تُحتسب خلال مواجهة الأهلي.

وتعادل الاتحاد بهدف لمثله خلال المباراة التي حل بها ضيفًا على نظيره الأهلي مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأضاف مصيحلي خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة:"كان لدينا ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها لنا الحكم محمد معروف الذي لم يكن بمستواه المعروف عنه".

واستنكر رئيس نادي الاتحاد السكندري موقف مخرج اللقاء من هذه اللقطة بقوله:"لم يُعيدها إلا خلال الشوط الثاني وكل جماهير مصر ترى أنها ركلة جزاء بما في ذلك جماهير الأهلي أيضًا".

وأتم مصيلحي تصريحاته بالتنويه إلى أنه يرى أن ركلة جزاء الأهلي الأولى ـ التي أهدرها إمام عاشور ـ كانت مستحقة للفريق.

وكان الأهلي قد حصل على ركلة جزاء أخرى خلال اللقاء وسجلها عمرو السولية بنجاح في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فان ديرك للاتحاد بالدقيقة 87.

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